Pablo Alderete: "Es lindo quedarme en la ciudad"
El pivot marplatense que se sumó a Quilmes habló sobre esta nueva oportunidad en la ciudad a través de Marca Deportiva Radio (FM 99.9)
El pivot marplatense que se sumó a Quilmes habló sobre esta nueva oportunidad en la ciudad a través de Marca Deportiva Radio (FM 99.9)
El interno marplatense habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) desde Ecuador donde está jugando actualmente respecto de su regreso a Peñarol luego de 10 años: “siempre quise volver a jugar en casa”.