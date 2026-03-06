El icónico músico británico Ozzy Osbourne recibirá un nuevo reconocimiento a su trayectoria: una gigantesca estatua que se inaugurará en el festival Hellfest, que se realiza cada año en Clisson, Francia. La escultura, de aproximadamente seis metros de altura, será presentada el 18 de junio, cuando comience la edición 2026 del evento.

La noticia fue confirmada por Sharon Osbourne, viuda del artista, quien mostró un adelanto de la obra y celebró el homenaje. Durante el anuncio expresó su emoción al ver la imagen de la estatua y afirmó que toda la familia estará presente para la inauguración.

El monumento estará ubicado cerca de la entrada del predio del festival y busca rendir tributo a la enorme influencia que el exlíder de Black Sabbath tuvo en la historia del heavy metal. Hellfest es considerado uno de los encuentros musicales más grandes de Europa dedicados al género.

Este reconocimiento se suma a otros homenajes realizados tras la muerte del cantante en 2025, recordado por millones de fanáticos como una de las figuras más influyentes del rock pesado.



