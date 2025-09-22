Anunciado nada más y nada menos que por el astro brasileño Ronaldhino, el francés Ousmane Dembélé se quedó con el Balón de Oro 2025. El podio estuvo completado por Lamine Yamal (2°) y Vitinha (3°), mientras que los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister se mantuvieron lejos de la pelea.

En paralelo, Aitana Bonmatí hizo historia en el futbol femenino y conquistó su tercer Balón de Oro consecutivo, tras ganarlo en las ediciones 2023 y 2024. De esta manera, la estrella del Barcelona se convirtió en la primera futbolista en conseguir tres al hilo.

Por su lado, Emiliano "Dibu" Martínez (8°) se quedó esta vez sin el Lev Yashin, donde se impuso Gianluigi Donnarumma, por su destacada actuación en el Paris Saint Germain. Se recuerda que el arquero marplatense había ganado el galardón en las dos ediciones previas (2023 y 2024).

Donnarumma se quedó con el premio por su gran temporada 2024-2025 con el PSG, en la que salió campeón de la Champions League, la League 1, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones de Francia. Actualmente, se encuentra en el Manchester City.

Además, al igual que en la edición pasada, Lamine Yamal fue galardonado con el Trofeo Kopa al mejor jugador menor de 21 años. Este premio se debe a que fue determinante en la gran temporada pasada cuajada por el Barcelona, al contribuir decisivamente a ganar LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España; además de completar magníficas actuaciones con la Selección Española que dirige Luis de la Fuente.

