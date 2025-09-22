Ousmane Dembélé es el ganador del Balón de Oro 2025
En tanto, Lamine Yamal (2°) y Vitinha (3°) completaron el podio. Los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister quedaron lejos del top ten (20° y 22°, respectivamente).
En tanto, Lamine Yamal (2°) y Vitinha (3°) completaron el podio. Los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister quedaron lejos del top ten (20° y 22°, respectivamente).
Al conocer que no será el ganador, el brasileño tomó la decisión de ausentarse. La gala comienza este lunes desde las 16.
El marplatense superó a jugadores como Cole Palmer, Buyako Saka o Antonio Rüdiguer. Es el segundo año consecutivo que termina entre los primeros veinte.
El Premio Yashin 2024 se lo entregó su compañero de Selección Argentina y estrella de Inter, Lautaro Martínez.