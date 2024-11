Polémica en torno al Balón de Oro. Ni Vinicius ni el equipo del Real Madrid viajan a París para acudir a la gala del Balón de Oro. Se debe a que el brasileño no recibirá el galardón, a pesar de que todo parecía indicar que era el favorito. El jugador del club blanco se enteró durante la noche del domingo de que no sería el premiado y decidió no acudir a la gala. Florentino Pérez y el resto de su equipo respetaron la decisión del delantero y actuarán de la misma manera.

La gala del Balón de Oro anunciará este lunes a su nuevo dueño. Los favoritos empezaron a acaparar todas las apuestas, con Vinicius a la cabeza de todos ellos. El delantero del Real Madrid era uno de los nombres que más se escuchaban cuando se hablaba de este galardón. Todos daban por hecho que sería él quien se llevaría el premio y sin embargo, hubo un cambio de último momento, dando un giro de 180 grados a la cita futbolera, dejando vacíos los asientos que debían ocupar tanto el delantero brasileño como el resto de miembros del staff del Real Madrid.

El jugador se enteró anoche de que no sería el ganador, y por ello el club cambió sus planes y la idea inicial de viajar a París fue anulada. Ni Vinicius ni la expedición del Real Madrid viajarán a la capital francesa. Es que consideran que se trata de una falta de respeto de la UEFA y del Balón de Oro la forma en la que se otorga el premio.

Un nuevo favorito

Con el delantero brasileño en fuera de juego, un nuevo favorito ganó fuerza horas antes de que salga a la luz el ganador del premio a mejor jugador del mundo: Rodri. El jugador del Manchester City se convirtió en el ganador más probable, ya que ganó la temporada pasada la Premier League y tuvo un papel importante durante la Eurocopa que levantó la Selección de España en Alemania.

Además, el hecho de que nadie del Real Madrid viaje a París descarta prácticamente al resto de los nominados del club blanco: Dani Carvajal y Jude Bellingham.

Aitana Bonmatí y Rodri podrían hacer historia en el fútbol español al ser los primeros jugadores del país en obtener simultáneamente el Balón de Oro en sus respectivas categorías. Este logro marcaría un hito, debido a que nunca antes dos futbolistas españoles habían sido reconocidos como los mejores del mundo en el mismo año.

El primer y único español en recibirlo en la categoría masculina fue Luis Suárez, mientras que en la femenina lo ganó en dos ocasiones Alexia Putellas. A pesar de que el guion todavía puede volver a cambiar, lo cierto es que todo apunta a que serán los dos españoles quienes se lleven el premio del Balón de Oro, un hecho histórico e inédito para España, que se desmarcaría como el país con los dos mejores jugadores del mundo.

Fuente: Infobae