MEJOR JUGADOR

Ni Vinicius ni la expedición del Real Madrid acudirán a la gala del Balón de Oro: ¿Quién lo ganará?
Al conocer que no será el ganador, el brasileño tomó la decisión de ausentarse. La gala comienza este lunes desde las 16.
Al conocer que no será el ganador, el brasileño tomó la decisión de ausentarse. La gala comienza este lunes desde las 16.
En tanto, Lamine Yamal (2°) y Vitinha (3°) completaron el podio. Los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister quedaron lejos del top ten (20° y 22°, respectivamente).