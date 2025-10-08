Otro violento accidente se registró esta tarde en la Ruta 11, a pocos kilómetros de donde esta mañana murió un nene de 2 años: por motivos que se investigan una camioneta se despistó e impactó contra un poste. Su conductor es atendido por médicos que arribaron al lugar.

El hecho ocurrió pasadas las 19:00 y al lugar ya llegaron efectivos policiales y ambulancias, por lo que el tránsito se encuentra detenido en la mano que viene a Mar del Plata.

En el lugar trabajaron varias fuerzas para rescatar al herido.

Si bien fuentes consultadas señalaron que el accidentado se encontraba consciente, la violencia del impacto motivó la atención sanitaria. En el lugar trabajan además bomberos y personal de rescate.

La trágica casualidad quiso que el accidente se registrara en cercanías de donde esta mañana un nene de 2 años perdió la vida tras otro choque contra un poste de alumbrado público protagonizado por un Ford Ka.

Allí, una mujer de 32 años que conducía el vehículo, impactó contra un poste y el auto -que venía desde Santa Clara en dirección a Mar del Plata, se partió al medio.

