En un horario atípico para un domingo, Peñarol enfrentó este mediodía en el Polideportivo a Ferro en un duelo clave para sus aspiraciones de playoffs. El equipo de Hernán Laginestra perdió 75-73 después de haber estado 10 puntos abajo durante gran parte del juego y quedó complicado pensando en los últimos cinco partidos de la fase regular.

Es la segunda derrota consecutiva en su casa y tuvo como figuras a Al Thornton con 19 puntos y Lucas Andujar que sumó 17 y le agregó 4 rebotes, 3 asistencias y 4 recuperos. En la visita se destacó el olavarriense, ex Peñarol, Alejandro Diez que marcó 15, aunque su equipo tuvo goleo repartido.

En un primer parcial más efectivo para la visita, fue clave encontrar gol en distintas manos, no tenían ningún jugador del cuál dependieran y castigó desde diferentes lugares. El local se pudo sostener después de iniciar con un 10-2 abajo en los primeros tres minutos, en base al trabajo de Thornton y Andujar. Logró ponerse a un doble, pero en el tramo final volvió a quedarse sin gol y por eso la visita marcó ventaja 20-12 en el primer cuarto.

De la mano de Thomas, empezó a achicar la ventaja, pero aparecían distracciones puntuales que no le permitían sostenerse cerca. Ferro, más práctico y sin lucirse demasiado se mantuvo cerca del doble dígito. Cuando lo necesitaba su equipo, Thornton se hizo cargo de la situación y fue el factor determinante para que pudieran reducir la diferencia apoyado en las unidades que sumaron Chiaraviglio y Marín ingresando desde el banco. Mejorando un poco en ataque, se puso a 2 y cerró el primer tiempo 40-38 abajo.

En la primera posesión del tercer cuarto, Peñarol empató el partido pero otra vez Ferro empezó a sumar, volviendo a dominar en el marcador. Cada vez que se acercó el conjunto marplatense, la visita le respondía con efectividad con Jano Martínez, Felipe Rodríguez y Gallegos alternando en el goleo. A pesar de las intenciones de ambos, la diferencia seguía siendo de 10 puntos (54-64).

En el momento justo, el “milrayitas” tuvo la reacción que esperaba. Había mucho en juego y era importante mantener la calma en esa situación porque el clima empezaba a estar caldeado. El equipo de Laginestra tuvo un parcial 11-0, había cambiado la energía y pasó al frente por la mínima. Ferro no dejaría escapar el encuentro y la peleó, pero ya no tenía efectividad. Sería un final para el infarto. La ventaja la tuvo el equipo de Caballito que tenía 3 de ventaja en el minuto final con Alejandro Diez como factor determinante aunque sin pivot en cancha para el elenco marplatense porque Kramer y Acuña estaban en el banco. Una mala decisión de Pineda tirando a 9 metros, terminó como una acción positiva porque el rebote lo agarró Thomas y efectivizó un doble y falta para ponerse a un punto. Las últimas jugadas no fueron positivas para Peñarol y el triunfo le correspondió a la visita.

Ahora con cinco partidos por delante, está -3 en el récord de la temporada y además, perdió la posibilidad de superar al propio Ferro en caso de empate teniendo en cuenta que perdió ambos partidos ante el conjunto “verde”. El viernes y domingo de la semana que viene jugarán ante Unión de Santa Fe y Oberá TC, respectivamente en la última gira de la fase regular.