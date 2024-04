El goleador de Alvarado, Oscar Belinetz, dialogó con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de romper la mala racha del equipo de seis partidos sin convertir ni ganar pero además, expuso su sentir luego del mal momento del “Torito” por la lesiones y por la neumonía de su entrenador Mauricio Giganti. “Ahora estamos pensando en positivo, los tres puntos en casa te posicionan de otra manera. En lo personal, volver a meter un gol ayuda un montón y ni que hablar al grupo que lo necesitábamos”, comentó.

El conjunto marplatense venció por 1-0 a San Miguel durante la jornada pasada, pero previamente atravesó un duro momento futbolístico por diferentes factores. Sobre esto, Belinetz dijo: “Si nos ponemos a pensar, es difícil ser hincha de un club pero estos baches lo tienen todos los equipos. En algún momento te pasa. Está en nosotros como profesionales afrontar esos momentos, tengo 30 años y es feo que te puteen cuando estás haciendo todo de la mejor manera posible. Soy muy autocrítico y te pega que la gente que te alentaba, dude pero así es el fútbol y se labura para dar vuelta la página”.

Uno de los factores causantes del mal momento de Alvarado fueron las lesiones de manera consecutiva que sufrió el plantel con el correr del campeonato y justamente el goleador fue uno futbolistas que tuvo que rehabilitarse. “Parecía que eran todas en contra, era increíble que en nuestro mejor momento nos lesionamos los tres delanteros y después los chicos que entraban les pasaba algo. Hubo muchas lesiones seguidas y estábamos preocupados. Además los resultados no se daban y uno empieza a incomodarse”, explicó Belinetz.

A su vez, se sumó a la cuestión médica la internación del director técnico del “Torito”, Mauricio Giganti, a causa de una neumonía por lo que el bajón anímico se acentuó según Belinetz que manifestó: “Fue una preocupación importante por su salud, lo futbolístico pasa a un segundo plano. Fue de un día para el otro, parecía un dolor de espalda pero a la tarde nos enteramos que estaba internado y a unos días de la neumonía y pega mal porque era un momento difícil. El cuerpo técnico laburó al 100% para tapar los baches porque desde que se fue Mauricio, que es un enfermo de este deporte, debe haber estado caminando por las paredes, le tiene un amor al club y al fútbol”.

Por otra parte, el futbolista resaltó su comodidad en Alvarado tras su temporada en UTC de Cajamarca en Perú y dijo: “Me volví a sentir jugador de fútbol, porque no la había pasado bien afuera el año pasado. Alvarado me abrió las puertas, me dio confianza para ser el delantero y tratar de ser protagonista. Se me vienen dando las cosas y estoy contento laburando”.