Alvarado, en un partido con características particulares, empató 2 a 2 frente a Tristán Suárez por la fecha 5 de la Primera Nacional y no pudo aprovechar que estuvo dos veces en ventaja en el marcador.

La buena noticia es que sigue fino con el gol y que aprovecha las oportunidades como le pasó a Oscar Belinetz, centro delantero del equipo que volvió a anotar en una particular jugada donde anticipó al arquero que quería salir jugando con los pies. En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), el centro delantero explicó que "fue un premio para mí en lo individual pero para el equipo que corre los 90 minutos. Nos tocó que nos empaten rápido y bueno, son cosas que se pueden trabajar porque no son llegadas claras. Son descuidos nuestros".

A pesar de llevar pocos partidos en el campeonato, la identidad del "Torito" está muy clara y eso es algo que destacó también el delantero: "Hubo muchos refuerzos, más de la mitad del equipo que está jugando de arranque, somos nuevos. Estamos en una época de transición, vamos afinando detalles. Estamos contentos, se ve que hay una mística, todos tiramos para el mismo lado. Con un grupo unido siempre podes pelear cosas importantes, se siente la conexión con la gente que es muy importante".

Esta vez le tocó convertir fuera de casa, pero Belinetz ya se había dado el gusto de anotar en el Minella y, paradójicamente, en otra situación donde un rebote lo benefició: "Una de las cosas llamativas de Alvarado es ver los videos de la gente, pero vivirlo ahí de frente es otra cosa. Un sentimiento muy lindo, me dicen que va más gente de lo que era habitual. Se siente esa conexión con la gente, ellos están haciendo su parte también".

Si bien todavía no ganaron fuera de Mar del Plata, sabe que es algo que se dará mientras estén focalizados en el trabajo cotidiano: "Tengo la mentalidad de ir paso a paso, no planificaba algo para el inicio. Siempre trato de tirar para adelante con la mente ganadora. Los partidos que tuvimos de visitantes siempre sentí que nos merecimos un poquito más, en Carlos Casares y en Tristán, en San Juan no jugamos mal tampoco".

Lamentablemente, en las últimas horas se confirmaron las lesiones de Tomás Rambert y Guillermo Sánchez, ambos con un esguince de rodilla que los dejará al menos un mes fuera de las canchas: "Fue feísimo porque el grupo está unido, el vestuario era un silencio total. Tomy es muy chico, Guille también está con muchas granas porque tiene una gran oportunidad y era duro verlos así. Nos jode porque se vienen partidos importantes, pero tenemos jugadores para suplantarlos".

Cada vez está más cerca del duelo ante Aldosivi que es una fecha marcada con rojo en el calendario de Mar del Plata: "siempre sale el tema del clásico, pero nos enfocamos en lo que viene. Es un partido recontra importante, es mi laburo y me entrego al 100%, lo vivo intensamente. Se escucha que los hinchas quieren que demos todo. Es nuestro laburo y haremos lo mejor posible", anticipó sobre ese duelo.