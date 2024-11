Nuevamente las calles marplatenses fueron testigos de una manifestación encabezada por organizaciones sociales. En esta oportunidad, concentraron en las puertas de la sede de ANSES ubicada en Independencia y San Lorenzo para reclamar por pagos atrasados del Potenciar Trabajo.

Asimismo indicaron que el reclamo también se basa en el pedido de trabajo digno, educación, vivienda y alimentos para comedores y merenderos de la ciudad, “necesitamos todo eso para vivir”, sentenciaron.

En ese marco, Aurelia, integrante y referente del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) afirmó a El Marplatense cuáles son las problemáticas que atraviesan y que respuestas les dieron desde la institución: "Este reclamo se debe a que hay muchos compañeros que no está cobrando el Potenciar Trabajo que son tan solo $78000, entonces vinimos para ver si podemos solucionar este problema. Nos dijeron que van a intentar resolverlo", expresó.

"Otra de las cosas que pedimos fue que necesitamos trabajo, educación, vivienda y la comida que no llega de ningún lado. Hay muchas personas vulnerables en la ciudad y necesitamos todo eso para poder vivir. La única respuesta que nos dieron fue en base al Potenciar, para ver si actualizan el monto y si las personas que no lo estuvieron cobrando, pueden recibirlo nuevamente. No nos recibe Montenegro, no nos recibe nadie. Así que vamos a esperar acá para ver que soluciones nos dan ante todo esto", sentenció.