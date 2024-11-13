Kicillof presentó el programa "Potenciar Trabajo" para promover la inclusión socioproductiva

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires presentó este viernes junto a el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, un proyecto que tiene como objetivo mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través de la formación y capacitación en oficios.