Organizaciones sociales se manifestaron en las puertas de ANSES
En el lugar indicaron que el reclamo se centra en los "pagos atrasados del Potenciar Trabajo".
En el lugar indicaron que el reclamo se centra en los "pagos atrasados del Potenciar Trabajo".
La conversación se produjo un mes y medio antes de que Coxtex haga el primer recibo en favor de la organización de Belliboni.
Según datos que Capital Humano le entregó al juez Casanello, la organización de Belliboni y otra cooperativa ligada al PO solo rindieron $113 millones de los $360 millones que el Estado les envió para los beneficiarios del programa social.
El ministerio de Capital Humano decidió reemplazar el plan por dos programas: “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social". La decisión se basa en que la intermediación no fue eficaz para promover la integración socio-laboral de los beneficiarios en el mercado de trabajo formal.
La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, ente que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, detectó a beneficiarios “que no se condicen con el estado de alta vulnerabilidad social y económica”.
El Gobernador de la provincia de Buenos Aires presentó este viernes junto a el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, un proyecto que tiene como objetivo mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través de la formación y capacitación en oficios.