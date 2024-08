El juez federal Julián Ercolini ordenó hoy conocer las llamadas entrantes y salientes que se realizaron el ex presidente Alberto Fernández y la ex primera dama Fabiola Yáñez, quien lo denunció por violencia de género. La medida judicial abarca el período del inicio del 2016 hasta fines del año pasado. El magistrado además rechazó hacer una inspección judicial a la quinta de Olivos.

Se trata de parte de las medidas de prueba que el fiscal federal Ramiro González le había solicitado al juez este miércoles cuando imputó formalmente a Fernández por los delitos de lesiones leves y graves doblemente agravadas por el vínculo y por amenazas coactivas.

El período de las llamadas van desde 2016, cuando Yáñez relató que fue obligada por Fernández a hacerse un aborto, hasta fines de 2023, año en el que según denunció la ex primera dama siguió el hostigamiento. También fue el final del mandato presidencial de Fernández.

El fiscal quería conocer todas las llamadas que habían recibido Yáñez y Fernández pero la querella de la ex primera dama, a cargo de la abogada Mariana Gallego, pidió que a los fines de la causa se limiten a las comunicaciones entre ellos dos.

En tanto, el juez rechazó “una inspección judicial de la quinta de Olivos, sus adyacencias y anexos”, tal como había pedido la Fiscalía. El magistrado entendió que hoy esa medida no es conducente para el estado de la investigación.

Entre otras medidas, el fiscal también citó como testigos a seis personas, cuyas fechas de declaración se terminaban de definir y que en principio comenzarían la semana que viene. Los convocados a declarar son María Cantero, ex secretaria privada de Alberto Fernández; Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médica Presidencial; Miriam Yáñez Verdugo, la madre de Fabiola, Sofía Pacchi, amiga de Fabiola y una de las que estuvo en la fiesta de Olivos, y la periodista Alicia Barrios. Fabiola Yáñez dijo que todos de distintas formas sabían de las agresiones que estaba sufriendo, También fue citado Daniel Rodríguez, intendente de la Quinta de Olivos durante la presidencia de Fernández.

El fiscal describió en la imputación que Yáñez “sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar” sobre una “relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como presidente de la Nación y el ejercicio del cargo”.

Las conversaciones entre Yáñez y Cantero constan en la causa por el caso de corrupción de la contratación de seguros, en la que también está siendo investigado el ex presidente.

El fiscal federal Carlos Rívolo pidió que el celular de Fernández -secuestrado en la causa de violencia de género la semana pasada- sea peritado en el caso de los seguros. Su teléfono no había sido secuestrado en el marco de la causa de los seguros cuando otros investigados, como el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa Cantero, fueron allanados.

En la causa de los seguros, el fiscal Rívolo presentó esta mañana un escrito en el que consigna: “Independientemente de los límites con los que Vuestra Señoría eventualmente ordene el análisis de la información que pueda llegar a obtenerse de esos dispositivos y su posterior inclusión en el expediente mencionado y, teniendo en cuenta que las herramientas técnicas usualmente utilizadas para realizar este tipo de extracciones no admiten limitación, sino que extraen la totalidad del contenido de los dispositivos; es que vengo por medio del presente a requerir a V.S que, ante la posibilidad de que al momento de efectuarse el análisis y evaluación sobre toda esa información extraída de esos dispositivos, V.S constate la existencia de elementos que sean de interés para la presente causa en la que se encuentra investigado el nombrado, se agreguen como prueba en estas actuaciones”

Fuente: Infobae