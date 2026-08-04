Mar del Plata es un sitio que trasciende las fronteras de la Argentina por ser uno de los principales bastiones turísticos del país, por su gastronomía y por su arquitectura; sin embargo, esto cobra más relevancia durante los meses de diciembre, enero y febrero, que son el momento ideal para disfrutar de su clima.

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El resto del año igual tiene atención por los fines de semana largos y eventos culturales como el Festival Internacional de Cine, pero muchos se preguntan qué pasa para el residente permanente, aquel que no va en periodos puntuales.

Hoy, nuestro deber es hablar un poco de ello para que todos conozcan cómo vive el marplatense el ocio digital fuera de temporada.

Comunidades de juegos de cartas y de mesa en línea

La Argentina siempre ha sido conocida por su extensa comunidad de truco; sin embargo, esto es aún más grande y se transpila a los juegos de cartas en general. Un ejemplo de ello es el arraigo que ha tenido Ignition Poker durante su estancia en el mercado. En este sitio web, los usuarios pueden jugar este afamado título en sus diferentes variantes y, a su vez, aprender más mediante el blog que tiene y la presencia de la comunidad.

Además, en Mar del Plata también se valoran juegos de estrategia como el ajedrez. De esta modalidad de juego, los usuarios también visitan sitios web afines en donde pueden jugar tanto offline ante un software como online ante jugadores de la localidad, del país e incluso del mundo.

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Finalmente, es válido hacerles su justa mención a otros juegos de estrategia que se pueden encontrar en videojuegos, títulos como "backgammon" y otras variantes como Monopolio.

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Consumo de streaming

A pesar de que la comunidad de Mar del Plata se considera que de a poco está envejeciendo por su baja tasa de natalidad y por un promedio de edad de 37 años (4 años por encima de la media del país), el streaming tiene mucho peso en la región.

Esto obedece principalmente a que, a pesar de que son muchos los jóvenes que impulsan este tipo de tendencias, en Mar del Plata los adultos tienden a disfrutar de planes más tranquilos por su alto promedio de edad (disfrutan el entretenimiento pasivo).

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Cabe destacar que este entretenimiento online suele estar en auge principalmente en las largas tardes de otoño e invierno.

Cultura digital estudiantil

Al ser una localidad en donde se encuentra una casa de estudios grande como la Universidad Nacional de Mar del Plata (cerca de 65.000 estudiantes activos), es comprensible que haya espacios para el estudio en línea.

Esto tiene su peso porque son muchos los estudiantes que buscan libros, guías, conferencias de especialistas y hasta cursos complementarios o de idiomas para complementar sus respectivas carreras.

Deportes

En Mar del Plata, como en toda la Argentina, disfrutan de los deportes, sobre todo del fútbol, y esto no importa si se trata de un equipo de las inferiores, la eliminación de Brasil en la Copa del Mundo o la final del certamen. Todo se disfruta por igual.

Para esta afición los lugareños disfrutan de las transmisiones de partidos, los resúmenes en video y los análisis postpartido que hacen en programas y podcasts de equipos de la región como:

Club Fundación Destacado por Aldosivi 1913 Es el principal referente actual de la ciudad a nivel nacional, con participación histórica en Primera División. Alvarado 1928 Protagonista del clásico marplatense y con una de las hinchadas más masivas y fieles del ascenso. Kimberley 1921 Histórico ganador de la Liga Marplatense y formador constante de talentos. Atlético Mar del Plata 1906 El club más antiguo de la ciudad y un referente histórico del campeonato local. Quilmes 1922 Uno de los clubes con más títulos en la historia del fútbol de Mar del Plata.

El auge del mobile gaming en los trayectos

El mobile gaming domina la rutina del marplatense. Es ideal para los trayectos diarios por la ciudad. Muchos residentes juegan mientras esperan el colectivo bajo el viento costero o durante el viaje hacia el puerto. Los juegos de estrategia rápida, los rompecabezas y las aventuras breves llenan estos tiempos muertos. Este formato ofrece una desconexión rápida y eficaz. Transformamos los traslados urbanos en momentos de recreación personal. Es la forma más sencilla de mantenerse entretenido mientras la ciudad recupera su ritmo habitual tras la temporada alta.

Conclusión: La nueva cara del ocio

La partida de los turistas no detiene la vida en Mar del Plata. Solo la transforma. Durante el otoño y el invierno, nuestra rutina se vuelve más íntima. La tecnología no reemplaza nuestras tradiciones; les da continuidad. Mantenemos el espíritu local a través de partidas virtuales, el seguimiento constante de nuestros clubes y el consumo de contenidos propios. Mar del Plata es la misma de siempre, pero ahora nuestra vida comunitaria también florece en el mundo digital. El invierno largo es nuestra oportunidad para redescubrir la ciudad desde casa, conectados con nuestra gente y con nuestras raíces.