La Asociación de Docentes de la Universidad de Mar del Plata (ADUM) llevará a cabo un paro total de actividades y un semaforazo en defensa de la universidad pública, este jueves 21 y viernes 22 -respectivamente-, en respuesta a la situación actual que atraviesa el sector universitario. La medida se suma a otras que se han venido aplicando desde el regreso de las vacaciones de invierno.

Las protestas forman parte de un plan de 48 horas de acciones rotativas que se extenderán durante las próximas cuatro semanas. La decisión fue tomada en la última reunión de la Mesa Ejecutiva y el Cuerpo de Delegados de ADUM.

En ese contexto, mañana se ejecutará un paro total de actividades académicas como medida de visibilización y reclamo. Por su parte, el viernes, a las 10:30, se realizará el mencionado “semaforazo” en la intersección de Independencia y Peña.

La concentración previa está programada a las 10:00 en el complejo universitario de Funes y Roca, desde donde los manifestantes partirán hacia el lugar de la protesta, con regreso al mismo punto a las 12:00.

Se recuerda que la semana pasada, con el inicio del segundo cuatrimestre, se decidió una medida de fuerza que impidió el regreso a clases. El paro se realizó del lunes 11 al jueves 14.

