La Secretaría de Salud puso a disposición un consultorio móvil de atención médica que se incorpora al dispositivo Salud en tu Barrio con el objetivo de reforzar y complementar la atención en distintos sectores de la ciudad.

El servicio comenzará este miércoles 3 de 10:00 a 16:00 en el playón de la Iglesia Catedral, y continuará el jueves 4, de 09:00 a 14:00, en Plaza España. La unidad brindará atención clínica para personas adultas -a partir de los 18 años- y funcionará de manera itinerante los martes, miércoles y jueves, de 09:00 a 14:00, en puntos estratégicos previamente definidos.

Este nuevo dispositivo se suma a los servicios que Salud en tu Barrio ya despliega en territorio, que incluyen enfermería (vacunación de calendario, testeo rápido de VIH y Sífilis, control de signos vitales, curaciones y toma de presión), atención pediátrica, odontológica y oftalmológica, ginecología, salud mental, castraciones y vacunación antirrábica para animales, talleres de RCP, charlas educativas y acciones de promoción y prevención de la salud.

El consultorio móvil permitirá reforzar la atención clínica de adultos, ampliando la cobertura y fortaleciendo el acceso a la salud en la comunidad.

Al respecto, la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, destacó que “la implementación de esta unidad se ve reflejada en que, solo en el último mes, superamos los mil pacientes asistidos semanalmente. Una nueva unidad operativa fortalecerá la atención clínica de adultos en forma itinerante, un dispositivo que viene creciendo año tras año desde su implementación en la post pandemia”.

Para más información sobre el dispositivo Salud en tu Barrio, los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio.