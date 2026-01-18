José María Brandinelli fue destacado por su trayectoria y su labor al frente de IMEPHO, una organización reconocida por su compromiso con el desarrollo social y productivo de la ciudad. En diálogo con El Marplatense en Verano, el programa que se emite por Radio Mitre Mar del Plata FM 103.7, compartió un extenso recorrido por los orígenes de la empresa, el crecimiento sostenido y los desafíos actuales del sector de la construcción.

Los comienzos se remontan a fines de la década del 50, cuando su padre y su socio comenzaron a desarrollar proyectos en la loma de Colón, una zona clave de la ciudad en aquel entonces. “Desde 1957 en adelante se construyeron distintos edificios, en una época donde había crédito bancario accesible y se podía invertir”, recordó Brandinelli, señalando que gran parte de esa historia la conoce por relatos familiares, ya que era muy pequeño en esos años.

Antes de volcarse de lleno a la construcción, la familia estuvo fuertemente vinculada a la floricultura. “De chico ayudaba en la florería, cortando claveles, rosas, dalias y mucho verde”, contó con tono nostálgico. Sin embargo, con el paso del tiempo y ante el crecimiento de la actividad inmobiliaria, la familia decidió apostar definitivamente al rubro de la construcción, sin perder ese espíritu de trabajo constante que marcó sus inicios.

IMEPHO nació formalmente a comienzos de la década del 70, a partir de la necesidad de producir su propio hormigón. El gran salto llegó cuando la empresa fue elegida para proveer el material del Estadio Mundialista. “Entre 1975 y 1976 fue un desafío enorme. En un solo mes se llegaron a volcar 7.000 metros cúbicos de hormigón, sin la tecnología que existe hoy”, remarcó, destacando el esfuerzo humano y logístico que implicó esa obra histórica.

Al analizar el presente, Brandinelli señaló que la obra pública está prácticamente paralizada, mientras que la privada logró sostenerse, aunque con menores márgenes de rentabilidad. “Hoy la eficiencia es clave. La inflación alta tapaba errores; ahora el que no es eficiente queda afuera”, explicó, y subrayó la necesidad de una baja de tasas y del regreso del crédito hipotecario como motor para reactivar la economía.

Actualmente, IMEPHO atraviesa una etapa de expansión sostenida. En los últimos dos años pasó de tres a siete sucursales y cuenta con 100 trabajadores directos, además de una amplia red de clientes y proveedores. “Nuestra filosofía es la mejora continua, el kaizen. Ser creativos todos los días para crecer y sostener el empleo en Mar del Plata”, concluyó.