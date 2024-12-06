Descuentos de hasta el 70% en el mega outlet de IMEPHO
Será este sábado de 9 a 14 en la Nave 5, ubicada en la Ruta 88, kilómetro 3,5. Se esperan descuentos, sorteos e incluso órdenes de compra.
Será este sábado de 9 a 14 en la Nave 5, ubicada en la Ruta 88, kilómetro 3,5. Se esperan descuentos, sorteos e incluso órdenes de compra.
Este sábado de 09:30 a 13:00, IMEPHO ofrece una oportunidad única para adquirir sanitarios, griferías, cerámicos y mucho más.
Así lo aseguró José María Brandinelli, presidente de IMEPHO, en un balance sobre la realidad del sector.
El referente de IMEPHO repasó los orígenes familiares, la expansión de la empresa y el presente de la construcción en Mar del Plata, en diálogo con El Marplatense en Verano, por Radio Mitre Mar del Plata FM 103.7.
La ofrece IMEPHO en su showroom de Independencia y Quintana. “Una repercusión que ni nosotros la esperábamos”, dijo el encargado de la empresa.
“La oferta siempre está, siempre hay algo en oferta, y por los 50 años hay todavía más", comentaron desde la empresa especializada en hormigón.