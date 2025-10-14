IMEPHO volverá a presentar este sábado su tradicional Mega Outlet de la Construcción Marplatense, con una liquidación de saldos y descuentos imperdibles en sanitarios, griferías, cerámicos y mucho más.

Ads

El evento se realizará solo durante ese día, de 09:30 a 13:00, en la Nave 5 de IMEPHO, ubicada sobre Ruta 88 kilómetro 3,5. Se trata de un espacio de más de 5.000 metros cuadrados y es la planta de abastecimiento más grande del sudeste de la provincia de Buenos Aires.

Puede interesarte

Esta nueva edición del Mega Outlet llega con una primavera de oportunidades para quienes buscan construir o renovar con productos de primeras marcas y precios especiales. Las promociones incluyen liquidación de saldos y descuentos únicos, válidos para pagos en efectivo, débito, transferencia o Mercado Pago.

Ads

Con más de 50 años de trayectoria, IMEPHO continúa acompañando el crecimiento de Mar del Plata y la región con soluciones integrales para la construcción.

Ads