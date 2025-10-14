Vuelve el Mega Outlet de la construcción marplatense
Este sábado de 09:30 a 13:00, IMEPHO ofrece una oportunidad única para adquirir sanitarios, griferías, cerámicos y mucho más.
IMEPHO volverá a presentar este sábado su tradicional Mega Outlet de la Construcción Marplatense, con una liquidación de saldos y descuentos imperdibles en sanitarios, griferías, cerámicos y mucho más.
El evento se realizará solo durante ese día, de 09:30 a 13:00, en la Nave 5 de IMEPHO, ubicada sobre Ruta 88 kilómetro 3,5. Se trata de un espacio de más de 5.000 metros cuadrados y es la planta de abastecimiento más grande del sudeste de la provincia de Buenos Aires.
Esta nueva edición del Mega Outlet llega con una primavera de oportunidades para quienes buscan construir o renovar con productos de primeras marcas y precios especiales. Las promociones incluyen liquidación de saldos y descuentos únicos, válidos para pagos en efectivo, débito, transferencia o Mercado Pago.
Con más de 50 años de trayectoria, IMEPHO continúa acompañando el crecimiento de Mar del Plata y la región con soluciones integrales para la construcción.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión