IMEPHO cuenta con tres sucursales en Mar del Plata.

La temporada no sólo explotó en el Teatro Tronador BNA, donde grandes figuras artísticas y empresariales a nivel nacional se reunieron para darle la bienvenida al 2026 con una fuerte apuesta en la cultura y el teatro. El rubro de la construcción pisa fuerte y marca la agenda en la ciudad.

En diálogo con El Marplatense, José María Brandinelli, presidente de IMEPHO, comentó que “nosotros en estos últimos dos años -que no fueron fáciles para nadie en el país, conocidas son las causas con los cambios de políticas- nos expandimos un 100%; teníamos tres sucursales y hoy llegamos a siete. En Mar del Plata, tres afuera y una sucursal online con comunicación digital que está en permanente crecimiento.”

Respecto a la última, explicó que “es un tema que empezamos a desarrollar hace 10 años y llegamos cada vez más a todo el país, en el mercado minorista y mayorista. La página la inauguramos hace una semana y está creciendo sostenidamente”.

En un balance, contó que “la construcción nunca se paró, se ralentizó un poquito, pero hay un montón de proyectos muy grandes, amén de los que ya se encuentran en marcha, y el crecimiento está. Simplemente hay un problema de costos y precios relativos donde a veces es difícil llegar con un valor de mercado que cierre”.

Por este motivo, “lo estamos viviendo con un proceso de mejora continua. Recién lo hablaba con el director de la fundación de Hospital Privado de Comunidad, ellos tienen instalados ese concepto y nosotros, de hecho, también. Estamos todos los días apostado a un mercado nuevo, siendo un poquito más eficientes. Esa es la receta, el crecimiento pasa por ahí, tratar de lograr todos los días ser mejor que ayer”.

