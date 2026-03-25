La banda Buenos Vampiros se presentará este sábado 28 junto a Pyramides y Cartas a Mí en Club TRI (20 de Septiembre 2650), con apertura de puertas a las 20:00, en una fecha que reunirá referentes del post-punk y la escena alternativa local e internacional.

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La banda marplatense encabezará la noche con una propuesta que combina post-punk y dream pop, sumando una fuerte impronta estética vinculada al universo gótico y al new romantic. Sus shows se caracterizan por construir un clima íntimo y emocional, con letras atravesadas por el amor, la melancolía y lo introspectivo, además de promover un vínculo cercano con el público.

El grupo está integrado por Irina, Nacho, Mora y Luana, y ha logrado consolidarse como una de las propuestas más singulares de la escena independiente. Su sonido dialoga con influencias como The Cure, The Smiths, New Order y Parálisis Permanente, mientras que su imaginario remite a climas oscuros con una sensibilidad cercana al universo de Tim Burton. Tras el lanzamiento de Destruya! (2022), la banda amplió su proyección a través de giras y festivales.

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La fecha se completará con Pyramides, que regresa a la Argentina en el marco del Soberanya Tour luego de varios años radicados en Barcelona. La gira 2026 incluye presentaciones en distintas ciudades del país y un recorrido por su discografía, entre la que se destaca Amalgama (2021), considerado un disco clave dentro del post-punk latinoamericano.

También formará parte del show Cartas a Mí, una banda emergente de Mar del Plata surgida en 2023, que propone un sonido de rock alternativo con una fuerte carga emocional. Su primer álbum, Más allá del olvido, aborda temáticas vinculadas a la identidad, los vínculos y las tensiones generacionales, consolidando al proyecto como una de las nuevas voces del indie local.

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