Una noche cargada de energía y diversidad sonora se vivirá el próximo domingo 25 a las 20:00 en CCAVE (Alberti 3723), con las presentaciones de las bandas No Hablo Con Extraños, Los Infernales y Los Esotéricos. La jornada combinará además exposiciones de emprendedores locales como Power Pineda Surfboards, Killers Rock Accesorios y Slvr.

Ads

No Hablo Con Extraños es una banda marplatense de rock formada en 2025 e integrada por Topo (guitarra y voz), Diego (guitarra y coros), Javi (bajo y coros) y Chucu (batería y coros). Desde sus primeros ensayos, el grupo se enfocó en la composición de canciones influenciadas por el espíritu del rock clásico, pero con una mirada actual y letras directas que construyen una identidad propia. Actualmente, la banda se encuentra presentándose en la escena local y grabando su primer material discográfico.

En el caso de Los Infernales es una banda de punk rock y garage oriunda de Bernal (Buenos Aires), formada en 2019 e influenciada por el hardcore punk de los años 90. Actualmente está integrada por Javier Rodrigo (voz), Martín Di Rocco (guitarra y coros), Rodrigo Arana (guitarra y coros), Sebastián Romero (bajo y coros) y Pablo Liciotti (batería).

Ads

Puede interesarte

Entre finales de 2019 e inicios de 2021, tras varios cambios de formación, la banda grabó su primer single Amor crueldad, producido por Lucas Velázquez y masterizado en los estudios La Huerta por Ero Javier “Ciri” Pesquero (ex Eterna Inocencia). Más tarde editaron su primer EP Calma ya, grabado en Estudios Mileem.

En 2022 lanzaron su segundo EP Impacto, compuesto por cuatro canciones propias y una versión de Habitantes de Daniel Melero. Ese mismo año, ya consolidados como quinteto, realizaron presentaciones en salas y escenarios destacados como The Roxy, Gier, Zadar, Complejo Art Media, Sala Colombo, Strummer, Reinas Rock, Ruta 26 y Club Tucumán, compartiendo fechas con bandas referentes de la escena.

Ads

Actualmente, Los Infernales se encuentran grabando y produciendo nuevo material que será presentado próximamente en vivo y en plataformas digitales.

Puede interesarte

Finalmente Los Esotéricos es una banda de La Perla que transmite en su música los sonidos del mar y del entorno barrial, fusionando influencias que van desde el garage, la psicodelia y el punk, hasta la música tribal y esotérica. Está integrado por Pablo Encinas (guitarra y voz), Guido Buttafuoco (bajo y voz) y Lucas Riera (batería y voz).

La propuesta del grupo se caracteriza por una búsqueda sonora intensa y atmosférica, con una fuerte identidad local y una impronta ritual que se refleja tanto en sus composiciones como en sus presentaciones en vivo.