La ingesta adecuada de proteínas es clave para mantener la energía, favorecer la recuperación muscular y sostener una buena salud. Sin embargo, muchas personas no alcanzan la cantidad recomendada. Te compartimos recetas y opciones prácticas para sumar proteína en tu día a día.

Ads

Alimentarse bien no siempre es sencillo: entre la falta de tiempo, el ritmo laboral y los costos de la comida, llegar a la cuota de proteína diaria puede convertirse en un desafío. Según especialistas en nutrición, un adulto promedio debería consumir entre 1 y 1,6 gramos de proteína por kilo de peso corporal, dependiendo de su nivel de actividad física.

Ideas para sumar proteína sin complicarse

Desayunos proteicos: incorporar huevos en diferentes preparaciones (revuelto, tortillas, muffins de huevo con vegetales) o yogur griego con avena y frutos secos.

incorporar huevos en diferentes preparaciones (revuelto, tortillas, muffins de huevo con vegetales) o yogur griego con avena y frutos secos. Snacks inteligentes: una lata de atún con galletas de arroz, un puñado de almendras o un batido de leche con proteína en polvo.

una lata de atún con galletas de arroz, un puñado de almendras o un batido de leche con proteína en polvo. Platos principales reforzados: sumar legumbres como lentejas y garbanzos combinadas con arroz o quinoa para lograr proteínas completas; incluir carnes magras, pollo o pescado en porciones moderadas.

sumar legumbres como lentejas y garbanzos combinadas con arroz o quinoa para lograr proteínas completas; incluir carnes magras, pollo o pescado en porciones moderadas. Alternativas rápidas: hamburguesas de legumbres con avena, ensaladas con huevo duro y queso fresco, o wraps de pollo con vegetales.

Un aliado para la salud

Al cumplir con la cuota proteica, se favorece la recuperación muscular tras la actividad física, se prolonga la sensación de saciedad y se evita la pérdida de masa muscular, especialmente con el paso de los años.

Ads

Los nutricionistas coinciden: no hace falta recurrir siempre a suplementos, sino aprender a organizar las comidas con ingredientes accesibles. La clave está en la variedad y en la constancia.

Puede interesarte

Ads