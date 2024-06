El ex combatiente de Malvinas, Miguel Ressia, viajó con el grupo “Nadar para no olvidar” y completó un recorrido de 3 kilómetros en las aguas del Golfo en Puerto Madryn, en reconocimiento a los Héroes de Malvinas. Para el marplatense fue más que especial por varias razones, en principio porque sintió que “iba sanando en cada braceada”, y también debido a que pudo cumplir un anhelo que tuvo hace 42 años.

Es que Ressia, en su regreso de Malvinas a Puerto Madryn, lo único que pensaba era en abrazar a su tía, quien vive en la ciudad chubutense, para que pudiera avisar de que había regresado con vida. Pero la historia no fue así y, finalmente, después de la travesía sintió que había vuelto al pasado: su tía lo esperó con una toalla al final del recorrido y se fundieron en el abrazo con el que tanto había soñado.

“Nadar para no olvidar no trata solo de Malvinas, sino para no olvidar la historia, aunque basado en Malvinas. De hecho, el primer nado fue allí y luego también lo hicieron en Viedma, Río Grande, Usuahia y Mar del Plata. Me venían convocando, pero no me sentía en condiciones de estar a la par de ellos. Me preparé, pero se te queman los papeles cuando estás allá. Una vez que me metí al agua y comencé a dar braceadas se me venía toda la historia, todo lo vivido y la razón de por qué estaba ahí", le explicó a Primera Tarde de Mitre (FM 103.7).

Como ex combatiente de Malvinas y por la fecha, ya que ese mismo día se cumplían 42 años de su vuelta de la guerra a esa playa, aseguró que se le juntaron recuerdos. “Después le pedí disculpas al profesor porque de lo que habíamos practicado no me salió nada. Le metí cabeza, garra y corazón e hice los 3 mil metros”, puntualizó Ressia.

A su vez, comentó que por momentos pensaba “en el pasado, el presente, el esfuerzo y en el compañero Ricardo Gurrieri”, quien murió en Malvinas. Incluso estuvo al borde de frenar por cansancio, aunque se aferró a Ricardo, su padre y sus hijos “para dar una braceada más”. También destacó el apoyo de sus compañeros y consideró que “fue fuerte”, ya que no recuerda una semana “tan motivante como aquella en Madryn” con el resto de los nadadores y los ex combatientes que los atendieron.

Por otra parte, contó que al regresar de Malvinas esperaba que su tía que vive en Madryn pudiera verlo para que le avisara a su familia de que había vuelto, pero desafortunadamente no fue así, a pesar de que lo cumplió 42 años más tarde. Luego del nado, esa misma tía lo estaba esperando con una toalla y al recibirlo, le dijo: “No tomes frío, Miguelito”. “Le di el abrazo que no le pude dar hace 42 años”, expresó.

Y por último, sobre el nado, el ex combatiente señaló: “Me quedé en solitario con alguna ballena. Las vi en los videos, aunque en el nado no. No veía ni los edificios. Habremos estado a quince metros. Fue hermoso y sentimental, y volvería a ir a donde sea con ellos. Los siento hasta como mi familia y el año que viene elegiré si nado o no, porque me costó bastante. Iba sanando en cada braceada”.