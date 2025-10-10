sDe todos los merecidos homenajes realizados a la memoria de Miguel Ángel Russo, se sabía que el más especial iba a ser el que le regalaría su hijo Ignacio. "Si no juego, se levanta y me caga a puteadas", había dicho Nacho en el velatorio de la Bombonera. Entonces, el atacante de 24 años decidió jugar para Tigre ante Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa.

Con el permiso del entrenador Diego Dabove, Nacho viajó a Rosario este mismo viernes y rompió en llanto cuando se hizo el minuto de silencio para su papá. Y encima, un rato más tarde, marcó el 1-0.

Tigre saltó a la cancha con un brazalete negro. Las cámaras de la TV siguieron a Russo desde la salida al campo de juego. Se lo notaba entero al hijo de Miguel, concentrado. Después del saludo FIFA, se acercó hasta el banco de suplentes local para abrazar con fuerza a Cristian Fabbiani, quien le había dedicado unas lindas palabras a Miguel en redes sociales.

¡¡EL MEJOR HOMENAJE DE TODOS!! Gol de Nacho Russo ante Newell's y emoción del delantero de Tigre.



📺 #ESPN pic.twitter.com/CDj9sNrDAN — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2025

“Fuiste el primero en subirme a Primera. Fuiste el primero en apoyarme en mi enfermedad. Fuiste el primero que me ayudó como DT. Siempre me ayudaste cuando necesitaba un consejo. Todo mi respeto para vos, Miguel. Fuerza familia Russo”, escribió el Ogro.

Pero el momento del quiebre para Nacho llegó cuando promediaba el minuto de silencio. Con todos los futbolistas en el círculo central, Russo estalló y no pudo aguantar la emoción. Rápido, todos sus compañeros fueron a consolarlo.

Segundos después, empezó el partido, sin dudas el más peculiar en la breve carrera del delantero. "Él hubiera querido que juegue", explicó. Y enseguida pudo representar a su padre de la mejor manera, con un gol.

Iban 21 minutos en el Coloso Marcelo Bielsa cuando David Romero empezó a galopar y se metió en el área. Tiró el centro atrás y le cedió el gol a Nacho, que definió con fuerza para el 1-0. Otra vez rompió en llanto mientras todos sus compañeros se acercaban para abrazarlo y festejar el gol, donde se levantó la camiseta y señaló un tatuaje que dice: “Todo se cura con amor”.