Nacho Russo, el hijo de Miguel, lloró en el minuto de silencio y metió un gol lleno de emoción
Durante el festejo, el delantero rompió en llanto, se levantó la camiseta y enseñó un tatuaje que dice: "Todo se cura con amor".
Durante el festejo, el delantero rompió en llanto, se levantó la camiseta y enseñó un tatuaje que dice: "Todo se cura con amor".
Algunos pasan frente al féretro donde descansan sus restos, otros prefieren evitar las varias horas de espera. Todos se sienten conmocionados ante el deceso de Jorge Bergoglio.
Los bomberos celebraron la acción con un aplauso. Se trata de uno de los gatos de Nahuel Stefanic, sobrino de la ex dueña del hotel, que también falleció bajo los escombros.
El suizo le puso punto final en Londres a su carrera como tenista, luego de la derrota en el dobles de la Laver Cup ante Jack Sock y Tiafoe en el The O2 Arena. Su pareja fue su histórico rival: Rafael Nadal.