Por más que haya partido de este mundo hace casi cuatro años, siempre habrá nuevos descubrimientos sobre Diego Armando Maradona. Nos cuesta soltar y mientras eso suceda, el memorable futbolista de Villa Fiorito seguirá viviendo en nuestros corazones, en registros fílmicos y cómo no, en canciones y palabras.

Ads

Hasta ahora había canciones y libros a montones de Maradona, pero faltaba un libro sobre el “Diez” y su relación con la música; desde canciones que cantó, otras que le dedicaron y hasta sus encuentros con músicos. Ese fue el maravilloso trabajo que llevó a cabo el periodista y escritor Fabián Pico, quien presentará "Música de D10S” este viernes a las 19 en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de Mar del Plata, ubicado en Hipólito Yrigoyen al 1549.

“Era un viejo sueño y proyecto que surgió hace más de 20 años, cuando trabajaba como guionista en Canal 9 y me tocó hacer un informe sobre Diego. Quise buscar música para darle una mano a los chicos de edición y que el informe estuviera musicalizado. Y buscando, aún siendo maradoniano y conocedor de música, me di cuenta que había muchas más canciones de las que yo creía. Empecé a tirar de esa piola y se armó, casi sin querer, una investigación périodística que duró muchos años, no de manera constante, pero fue un sueño que nunca abandoné. Lo tenía guardado y lo iba alimentando cada vez que me enteraba o aparecía algo”, contó el autor en diálogo con Primera Tarde de Mitre (FM 103.7).

Ads

Puede interesarte

En su investigación, Pico se sorprendió no con un tema en particular, sino con la “gran cantidad” de canciones referidas a Maradona que existen. Y además del número, “como 200”, otro punto que lo asombró fue la variedad de géneros. “El libro tiene diez capítulos y cada uno es un género musical”, dijo y destacó al tango, el folclore, el trap, el rock e incluso canciones italianas.

Asimismo, explicó que en un principio se encontró con un puñado de canciones, alrededor de diez, que son “las que todo el mundo conoce”, pero que después comenzó a descubrir “otras que son bastante irregulares, en el sentido de que si uno se pone como crítico musical, desde estructura, melodía y letras, no están tan buenas”.

Ads

Y culminado su proyecto, entre las que no son tan famosas, escogió “Para verte gambetear” de La Guardia Hereje, una agrupación de tango y milonga de La Plata. “Entre los muy maradonianos, es de las preferidas porque tiene unas pinceladas en lunfardo hermosas”, subrayó el periodista.

A su vez, también recordó que antes de dividir el libro por capítulos, estaba estructurado de otra manera: “Eran cuatro columnas vertebrales, donde la primera se trataba canciones que hablaban específicamente de Maradona. En la segunda categoría eran canciones que no hablaban de él, pero sí lo mencionaban -como Latinoamérica de Calle 13-, una tercera en que estaba Maradona cantando y una última en la que él interactúa con otros músicos. Entre esas cuatro variables está alimentado el libro”.

Puede interesarte

El libro se presenta como “una investigación inédita en la que Pico cuenta el vínculo íntimo de Diego con la música, su otra gran pasión después del fútbol, y ofrece un retrato único en el que narra la vida del ídolo en canciones”. Y remata: “Esta es la historia de un jugador distinto que hizo arte con la pelota. Esto es Música de D10S”.