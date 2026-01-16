Un hombre mayor de edad murió esta tarde en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 386, tras protagonizar un accidente vehicular mientras circulaba en sentido Buenos Aires-Mar del Plata, según informaron fuentes del Cuartel de Bomberos Camet.

Por el despiste del automóvil, un Honda Fit, acudió una dotación en autobomba. El conductor, oriundo de Lanús, se encontraba siendo asistido por una ambulancia del SAME al arribo de los bomberos.

El personal interviniente realizó el corte del suministro eléctrico del rodado, la estabilización del vehículo y colaboró con la asistencia al equipo de salud. En el operativo también participaron el Grupo de Rescate Mar del Plata, un móvil de Defensa Civil Provincial y personal de Seguridad Vial.

Pese a las tareas de asistencia, el personal médico constató el fallecimiento del conductor. El vehículo fue inertizado y asegurado, mientras que la escena y el cuerpo quedaron resguardados a la espera del arribo del móvil de la morgue.

