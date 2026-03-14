Murió Phil Campbell, histórico guitarrista de Motörhead, a los 64 años
El músico galés fue una pieza clave del heavy metal durante más de tres décadas y dejó una profunda huella en la historia del rock con su trabajo junto a la banda británica liderada por Lemmy Kilmister.
El músico galés Phil Campbell, reconocido por su extensa trayectoria en la banda Motörhead, falleció a los 64 años luego de permanecer internado en terapia intensiva tras una compleja operación, según confirmó su familia en un comunicado.
Campbell fue uno de los integrantes más emblemáticos del grupo británico. Se sumó a la banda en 1984 y permaneció en ella durante más de tres décadas, participando en numerosos discos y giras internacionales que consolidaron el legado del heavy metal a nivel mundial.
Su estilo de guitarra contribuyó al sonido característico del grupo liderado por Lemmy Kilmister, con quien compartió escenario hasta la disolución de la banda en 2015 tras la muerte del cantante y bajista.
Tras el final de Motörhead, Campbell continuó activo en la música y formó la agrupación Phil Campbell and the Bastard Sons, junto a sus tres hijos, con la que lanzó varios discos y realizó giras internacionales.
La noticia generó numerosas reacciones entre fans y músicos del rock y el metal, quienes recordaron su influencia y el legado que dejó como uno de los guitarristas más representativos del género.
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