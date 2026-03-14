El músico galés Phil Campbell, reconocido por su extensa trayectoria en la banda Motörhead, falleció a los 64 años luego de permanecer internado en terapia intensiva tras una compleja operación, según confirmó su familia en un comunicado.

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Campbell fue uno de los integrantes más emblemáticos del grupo británico. Se sumó a la banda en 1984 y permaneció en ella durante más de tres décadas, participando en numerosos discos y giras internacionales que consolidaron el legado del heavy metal a nivel mundial.

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Su estilo de guitarra contribuyó al sonido característico del grupo liderado por Lemmy Kilmister, con quien compartió escenario hasta la disolución de la banda en 2015 tras la muerte del cantante y bajista.

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Tras el final de Motörhead, Campbell continuó activo en la música y formó la agrupación Phil Campbell and the Bastard Sons, junto a sus tres hijos, con la que lanzó varios discos y realizó giras internacionales.

La noticia generó numerosas reacciones entre fans y músicos del rock y el metal, quienes recordaron su influencia y el legado que dejó como uno de los guitarristas más representativos del género.

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