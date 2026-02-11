El actor estadounidense James Van Der Beek murió hoy a los 48 años, según confirmó su familia a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

En el mensaje difundido se indicó: “Nuestro amado James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Por ahora pedimos privacidad y tranquilidad mientras lamentamos la pérdida de nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.

El representante del actor, Stuart Manashil, confirmó la noticia a CNN mediante un correo electrónico y solicitó respeto por la privacidad de la familia en este momento de duelo.

Van Der Beek había alcanzado fama internacional por su interpretación de Dawson Leery en la serie Dawson’s Creek, uno de los dramas juveniles más populares de finales de la década de 1990. En noviembre de 2024, el propio actor había anunciado públicamente que atravesaba un cáncer colorrectal en etapa 3.

Fuente: con información de CNN

