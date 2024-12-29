A los 100 años, murió el ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter
Estuvo al frente de la Casa Blanca entre 1977 y 1981. Con el paso de los años se convirtió en uno de los ex presidentes más populares de la historia de Estados Unidos.
Estuvo al frente de la Casa Blanca entre 1977 y 1981. Con el paso de los años se convirtió en uno de los ex presidentes más populares de la historia de Estados Unidos.
Entró al agua al menos con una chica adolescente, quien fue internada.
Tenía 53 años y desde 2015 batallaba contra el cáncer de mama. En 2017 dijo que su cáncer estaba en remisión y en 2020 informó que había vuelto.