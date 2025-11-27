El reconocido reportero gráfico Christian Heit murió en las últimas horas a los 52 años por causa de un ACV, informaron desde el entorno del fotógrafo. Colaborador de gran cantidad de medios, realizaba trabajos como corresponsal para Infobae y Revista Gente.

En redes sociales, su hermano Gustavo Heit lo despidió con un conmovedor mensaje: “Se encargó de dejar en cada una de sus fotos lo mejor de él. Por su decisión, sus órganos van a ayudar a muchas personas… ¡Gracias a tus ojos alguien más va a poder ver!”.

Además, el hermano de Christian aseguró en su mensaje que “te vamos a extrañar hoy y siempre como también vamos a cuidar a los que más querías. Debemos recordarlo con alegría”.

En las últimas horas su firma se pudo ver en diversos medios nacionales por las fotos que sacó del luctuoso accidente en la Ruta 11. Además, entre sus últimos trabajos se destaca la cobertura que hizo del casamiento en Mar del Plata de Matías Alé.

