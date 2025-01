A los 100 años, murió hoy James "Jimmy" Carter, ex presidente de Estados Unidos que estuvo al frente de la Casa Blanca entre 1977 y 1982. La noticia la confirmó su hijo a medios locales.

El demócrata fue premio Nobel de la Paz en el 2002, por los acuerdos de Camp David por la pacificación entre Israel y Egipto. Cumplió también un rol preponderante en entablar relaciones diplomáticas de Estados Unidos con el régimen comunista de China.

Su presidencia, la 39° de Estados Unidos, fue un “intervalo” demócrata en medio de una ola conservadora. Se lo recordará como un defensor de los derechos humanos frente a las dictaduras.

Un fragmento de video casero, de apenas unos segundos, quizás refleje el espíritu y el legado más fiel del ex presidente más longevo de la historia de los Estados Unidos. Hace siete años, cuando él tenía 93, James Earl Carter Jr fue filmado en un vuelo de Atlanta a Los Ángeles paseando por el pasillo de la clase económica donde viajaba, estrechando la mano a todos los pasajeros, uno por uno, mientras recibía sonrisas y aplausos desde todos los rincones.

Aquel hombre sencillo al que todos conocían como “Jimmy”, que había sido ferozmente criticado durante su presidencia y sufrido luego una derrota aplastante en las urnas, con el tiempo fue celebrado por los estadounidenses por su decencia, integridad y visión como líder político y humanitario, al punto de que con el paso de los años se convirtió en uno de los ex presidentes más populares de la historia de Estados Unidos.

Puede interesarte

Al revés de sus sucesores demócratas y republicanos, el presidente número 39 de la primera potencia del mundo rechazó siempre viajar en aviones privados cuando dejó la Casa Blanca y tampoco quiso lucrar luego con conferencias pagas. Cuando ya no fue el líder más poderoso del planeta, Carter se refugió en la simpleza de su hogar en Plains, en Georgia, en la misma casa de apenas dos cuartos donde fue feliz con su esposa Rosalynn -quien murió en 2021, también longeva, a los 96 años- y donde decidió terminar sus días.

Carter falleció centenario este domingo, en el mismo pueblo donde nació, un enclave que no llega a 1.000 habitantes rodeado de campos de maní y algodón. Estuvo bajo cuidados paliativos en su casa desde el 18 de febrero del 2023, casi dos años, cuando decidió dejar de luchar contra un cáncer que hace años comenzó en el hígado y luego se le alojó en el cerebro.

De profunda fe bautista, tuvo una vida austera y de servicio. Aunque a él le gustaba definirse como un simple productor de maní, fue ingeniero nuclear en la Marina de los Estados Unidos. Comenzó su carrera política en el partido Demócrata como senador de Georgia y luego fue elegido gobernador de ese estado en 1971. Muchos recuerdan su discurso inaugural, con inusual sesgo antirracista para la época: “El tiempo de la discriminación ha terminado. Ninguna persona pobre, rural, débil o negra debería tener que soportar la carga adicional de ser privada de la oportunidad de una educación, un trabajo o simple justicia”. No fueron solo palabras: nombró a un número sustancial de personas negras en su administración.

A fin de su mandato se lanzó a la Casa Blanca y derrotó al entonces presidente Gerald Ford, capitalizando su condición de “outsider” de Washington tras la Guerra de Vietnam y el escándalo de Watergate que provocó la renuncia de Richard Nixon en 1974.

Puede interesarte

Como presidente de los Estados Unidos entre 1977 y 1981, Carter firmó la retirada de las tropas estadounidenses del Canal de Panamá en 1978, rubricó con la URSS un histórico tratado, SALT II, de reducción de armas nucleares, y en 1979 logró un histórico acuerdo entre Egipto e Israel, que firmaron en Camp David Anwar El Sadat y Menahen Begin.

Carter impulsó estas negociaciones, que inicialmente fueron pensadas como un amplio plan de paz para Oriente Medio. Duraron cerca de 14 meses y concluyeron tras 12 días de reuniones secretas entre los tres líderes en la residencia de fin de semana en Maryland y la firma final en la Casa Blanca. Carter se pronunció luego en contra de los asentamientos de colonos israelíes en los territorios palestinos, lo que le valió fuertes críticas de la comunidad judía local.

En otro de los puntos salientes de su administración, Carter le plantó cara a las sangrientas dictaduras de América Latina que sus antecesores, Nixon y Ford, habían impulsado y financiado. En 1977 se entrevistó en Washington con el dictador Jorge Videla y le urgió terminar con la masacre en la Argentina.

“América Latina fue una preocupación particular para él mientras fue presidente. Y el trabajo que hizo allí mediante la ayuda exterior, los esfuerzos diplomáticos de Rosalynn y la presión sobre otros países para que no interfirieran, es especialmente significativo. Se le atribuye haber salvado más vidas en Argentina que en cualquier otro lugar del hemisferio sur, y luchó constantemente contra la tiranía, el narcotráfico y cualquier tipo de discriminación tanto durante como después de su presidencia”, dijo Stanly Godbold, autor de “Jimmy and Rosalynn Carter: The Georgia Years, 1924-1974” y “Jimmy and Rosalynn Carter: Power and Human Rights, 1975-2020”.

Fuente: Clarín