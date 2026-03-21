El músico Daniel Buira, primer baterista de Los Piojos, murió hoy a los 54 años en la escuela de percusión La Chilinga, en Ciudad Jardín, partido de Tres de Febrero, donde fue hallado descompensado durante la madrugada y la Justicia investiga las causas del fallecimiento.

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Según informaron fuentes policiales, el artista se encontraba en un patio interno del lugar y cerca de las 04:00 comenzó a pedir ayuda al manifestar que no podía respirar.

Un vecino identificado como Hernán acudió a asistirlo, pero, de acuerdo a su testimonio, Buira se descompensó, perdió el conocimiento y falleció en el lugar.

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La causa quedó en manos de la UFI Nº 8 de Morón, donde se inició una investigación por averiguación de causales de muerte. Si bien el músico padecía asma, los investigadores buscan descartar la intervención de terceros y analizarán registros fílmicos externos, ya que el establecimiento no cuenta con cámaras en su interior.

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Buira fue una figura clave en los inicios de Los Piojos, banda que comenzó a gestarse en Ciudad Jardín a fines de la década del 80 junto a Miguel Angel Rodríguez (Micky), Daniel Fernández, Juan Villagra, Diego Chávez y Rosana Obeaga, y que se consolidó en 1989 con la llegada de Andrés Ciro Martínez.

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Durante su paso por el grupo, participó en discos emblemáticos como Chactuchac (1992), Ay ay ay (1994) y Azul (1998), y aportó al sonido distintivo de la banda al incorporar ritmos rioplatenses como la murga y el candombe. También compuso junto a Andrés Ciro Martínez temas como Cancheros y Te diría, y colaboró con Gustavo Kupinski en distintas canciones.

Su etapa en Los Piojos concluyó tras la edición del álbum en vivo Ritual (1999) y su salida definitiva en 2000, luego de un conflicto interno. Años más tarde, su composición Motumbo fue incluida en Máquina de sangre (2003).

Además de su carrera en el rock, Buira fundó en 1995 La Chilinga, una reconocida escuela de percusión con más de 900 alumnos, 30 profesores y sedes en distintos puntos del país. El proyecto también editó discos y colaboró con artistas como Mercedes Sosa, Fito Páez y Calle 13.

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En 2024, formó parte del regreso de Los Piojos a los escenarios, tras 15 años de ausencia, durante un show en el Estadio Ciudad de La Plata, donde participó en los primeros temas del concierto.

A lo largo de su trayectoria, también trabajó con Fabiana Cantilo, Arbolito, Vicentico y Juan Subirá, además de desarrollar su propio proyecto musical, No Bailo.

Fuente: con información de Infobae