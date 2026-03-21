Murió Daniel Buira, ex baterista de Los Piojos y fundador de La Chilinga
El músico fue hallado descompensado en su escuela de percusión en Ciudad Jardín. Padecía asma y la Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento.
El músico fue hallado descompensado en su escuela de percusión en Ciudad Jardín. Padecía asma y la Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento.
La banda publicó una foto en el estudio de grabación y alimentó los rumores sobre un posible nuevo disco tras 18 años.
Fue durante los controles de ingreso al estadio Monumental, en cumplimiento de la Ley 6.771 que prohíbe el acceso a eventos masivos a personas inscriptas en el RDAM.
El sujeto iba acompañado de dos mujeres y un hombre. Un empleado de seguridad fue atropellado y sufrió heridas.
La banda argentina Los Piojos sigue causando furor tras agotar siete fechas en el Estadio Único de La Plata.
A lo largo de los años, varios músicos le dedicaron canciones al Diez. En esta nota recordamos algunas de ellas.