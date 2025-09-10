Charlie Kirk, un poderoso activista de derecha y aliado del presidente Donald Trump, murió por un disparo que recibió en el cuello mientras hablaba a los estudiantes de la Universidad del Valle de Utah.

Por su lado, el mandatario enseguida se refirió al caso que conmociona al país norteamericano: "El Gran, e incluso legendario, Charlie Kirk, está muerto. Nadie entendió o tuvo el Corazón de la Juventud en los Estados Unidos de América mejor que Charlie. Fue amado y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora, ya no está con nosotros. Melania y mis condolencias están con su hermosa esposa Erika y su familia. ¡Charlie, te amamos!"

Hay videos que muestran el momento y luego se ve a Kirk, sentado, mientras era atendido. También hay imágenes de estudiantes en el campus huyendo del sonido de los disparos.

De 31 años, Kirk era una de las figuras más influyentes de los conservadores estadounidenses y fue clave en el triunfo electoral de Trump. Fundador y CEO de Turning Point, una poderosa asociación de jóvenes con representación en más de 3.500 universidades del país, era el conductor de un podcast muy popular conocido por promover debates en las universidades.

Un portavoz de la policía de la Universidad del Valle de Utah señaló: “Lo que sabemos actualmente es que Charlie Kirk llevaba unos 20 minutos en su presentación cuando escuchamos disparos desde un edificio cercano y, hasta donde sabemos, fue alcanzado y llevado con su equipo de seguridad fuera de las instalaciones, y el patio fue despejado”.

Además, un portavoz de la Universidad le dijo a Reuters que había un detenido, pero esa información no fue confirmada por la policía: "Se disparó un tiro desde un edificio cercano y tenemos un sospechoso bajo custodia".

Por otra parte, la directora del FBI, Kash Patel, aseguró que la agencia está "monitoreando de cerca los informes del trágico tiroteo" y que "los agentes estarán en la escena rápidamente y el FBI apoya plenamente la respuesta e investigación en curso".

La noticia impactó enseguida en la Casa Blanca y Trump escribió en Truth Social: "Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran tipo de arriba a abajo. ¡DIOS LO BENDIGA!"

Al mismo tiempo, el vicepresidente JD Vance expresó: "Diga una oración por Charlie Kirk, un tipo genuinamente bueno y un padre joven". Esos sentimientos fueron repetidos por el secretario de defensa, Pete Hegseth: "Oraciones por Charlie Kirk. Un cristiano, estadounidense y ser humano increíble. Que la mano sanadora de Jesucristo esté sobre él".

Fuente: Clarín