figuras políticas

Murió Charlie Kirk, el activista trumpista al que le dispararon durante una charla en Utah
Lo confirmó Real American Voice, la emisora en la que salía su podcast. El asesinato ocurrió en un encuentro público en una universidad.
Lo confirmó Real American Voice, la emisora en la que salía su podcast. El asesinato ocurrió en un encuentro público en una universidad.
El legislador había contado que Analía atravesaba una dura enfermedad y recibía tratamiento en Estados Unidos.
El candidato republicano fue baleado en la oreja derecha durante un acto de campaña. Mientras que la Policía de EEUU investigará el hecho como un intento de homicidio, el arco político nacional se pronunció en favor de la democracia.
La primera jornada de este jueves se desarrollará en instalaciones de un hotel céntrico dada la gran cantidad de inscriptos.