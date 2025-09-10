figuras políticas

De Macri a Kicillof, de la UCR a Llaryora: unánime condena en Argentina al atentado contra Trump

El candidato republicano fue baleado en la oreja derecha durante un acto de campaña. Mientras que la Policía de EEUU investigará el hecho como un intento de homicidio, el arco político nacional se pronunció en favor de la democracia.