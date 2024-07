Ricardo López Murphy comunicó hoy que su hija Analía, de 47 años, murió tras atravesar una dura enfermedad. El diputado lo confirmó con un mensaje en sus redes sociales, donde recibió el apoyo y las condolencias de otras figuras de la política argentina.

"Con gran dolor comunico el fallecimiento de mi querida hija Analia Elena López Murphy", escribió López Murphy este jueves a la mañana.

Uno de los primeros en mandarle su apoyo fue Hernán Lombardi. "Un abrazo enorme querido amigo. Te acompaño en tu dolor y tristeza", dijo el ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri. "Lo lamento mucho, Ricardo. Un abrazo grande", se sumó Graciela Ocaña.

Con gran dolor comunico el fallecimiento de mi querida hija Analia Elena López Murphy. — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) July 25, 2024

"Lo siento mucho, Ricardo. Le mando un abrazo gigante a usted y a su familia", expresó su compañera de la Cámara baja, Daiana Fernández Molero. Y el jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, dijo: "Lo siento mucho querido Ricardo. Un abrazo enorme para vos y tu familia".

López Murphy había hablado hace dos años sobre la situación de salud por la que pasaba su hija, que recibía tratamiento en Estados Unidos.

Puede interesarte

En octubre de 2022, el legislador de Republicanos Unidos explicó que uno de sus hijos estaba "en términos muy delicados". Al respecto, en ese momento contó cuánto le costaba seguir adelante con su trabajo. "Cuando yo tomé los compromisos cívicos que tomé, no pensé que iba a afrontar los dilemas que afronté", indicó López Murphy, visiblemente conmovido.

Lo comparó con otro momento difícil de su vida: la enfermedad y la muerte de su padre mientras él estudiaba en Estados Unidos. Sin embargo, remarcó que esta vez su dilema era aún mayor, casi irresoluble.

“Hay una parte muy delicada y muy dolorosa que viví y la pude parar. La otra parte no. Fue la única vez en mi vida, y lo digo con gran dolor, que sentí un gran conflicto entre mis obligaciones cívicas y mis afectos. Me ha costado mucho poder cumplir con mi deber. Lo he hecho, pero me ha costado", se sinceró.

También destacó que su familia tuvo que "hacer un esfuerzo supremo para sustituir" su rol de padre.

Puede interesarte

Además de Analía, López Murphy tiene otros dos hijos: Pablo y Ezequiel. Todos ellos son economistas.

Fuente: Clarín