Un hombre de 75 años sufrió la apertura de una causa judicial tras haber amenazado de muerte a su ex pareja, una mujer de 66, en una casa del barrio Peralta Ramos Oeste.

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El hecho ocurrió esta tarde en una vivienda de Casildo Villar al 800. Al lugar acudió un móvil del Comando de Patrullas tras la alerta emitida por la Central de Emergencias 911.

En la vivienda lograron la detención del agresivo sujeto, además de un arma de fuego.

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El fiscal de Flagrancia, Marcelo Yáñez Urrutia, procedió a labrar actuaciones por el delito de “amenazas agravadas”, aunque no hubo restricción de la libertad para el hombre.

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