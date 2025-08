Con una sensibilidad marcada y un recorrido que la llevó de los escenarios más imponentes del país, como el Estadio Monumental o el Teatro Gran Rex, a la intimidad de su cuarto con una guitarra, Miranda Sotelo se consolida como una de las voces emergentes más personales de la escena actual.

Ads

Dueña de una lírica honesta y un universo sonoro propio, la cantautora construye canciones que funcionan como postales de su vida, atravesadas por el mar, la familia, los afectos y los aprendizajes.

En una nueva entrega de Sintonía MDP, el ciclo de entrevistas de El Marplatense dedicado a artistas emergentes y nuevas propuestas culturales, Miranda compartió el detrás de escena de su reciente EP, “Del Amor y el Mar”, una obra de tono introspectivo donde cada canción parece ser una conversación consigo misma.

Ads

Puede interesarte

El EP, que ya está disponible en plataformas, representa una suerte de mapa emocional en el que se entrecruzan infancia, vínculos y una identidad en construcción constante. Con la calidez de quien canta lo que vive, Miranda Sotelo sigue apostando por una música que no busca artificios: solo la verdad que brota cuando se escribe desde el corazón.

—¿De dónde nace este nuevo EP? ¿Qué querías contar con Del Amor y el Mar?

— Un poco nace de la vida misma. Es un EP muy inspirado en la cotidianidad, sobre todo en mi infancia. Es el primer material discográfico que compongo, y quería narrar mi historia desde mis comienzos en Miramar con la música, hasta hoy, que estoy viviendo en Mar del Plata. Habla de los amores, los amigos, los aprendizajes… de todo lo que fui creciendo.

Ads

—Muchas de las letras son introspectivas, hablás de tu papá, de tu mamá, de recuerdos muy personales. ¿Cómo fue ese proceso de sincerarte tanto en tus canciones?

—Difícil, fue una gran decisión hacer algo tan autobiográfico. Más allá de usar recursos metafóricos para no hablar tan puntualmente, las canciones son muy personales. Fue hermoso porque sentía honestidad, y estar tan adentro del proceso me hacía bien. No canté nada que no tuviera que ver conmigo, y eso para mí es fundamental.

—¿Hay una canción del EP que sientas que te representa especialmente?

—Todas son muy yo en distintos momentos de mi vida, pero si tengo que elegir… hoy me identifico mucho con “Enteros” y “Vuelo”, porque son las últimas que compuse. Aunque también tengo un amor especial por “Suspiro”, que es más viejita, pero hermosa y muy accesible para el público. Así que creo que esas tres son un buen reflejo de quién soy.

—Empezaste muy joven y tocaste en lugares enormes como el Estadio Monumental. ¿Cómo vivís esa transición entre lo masivo y la intimidad de componer sola?

—Hay mucho más de lo íntimo que de lo masivo. Lo de tocar en lugares grandes fue una experiencia que me sacó de mi zona de confort, pero yo me siento mucho más conectada con estar sola, componiendo. Igual, después de cada una de esas experiencias, volvés pasada de revoluciones, con ganas de escribir y procesar todo lo vivido.

Ads

— ¿Cómo ves a la nueva generación de artistas marplatenses, de la cual sos parte?

—Yo estudio música acá, así que estoy muy conectada con músicos y músicas locales. Veo mucha variedad, muchos géneros, y sobre todo muchos compositores, que me parece alucinante. Que cada vez más artistas escriban sus propias canciones habla de un presente muy bueno para la escena marplatense.