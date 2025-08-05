cantautor argentino

Miranda Sotelo en Sintonía MDP: “Cada canción es un pedacito de mi historia"
La cantautora habló de su nuevo EP Del Amor y el Mar, su vínculo con la composición y la escena artística de Mar del Plata.
La cantautora habló de su nuevo EP Del Amor y el Mar, su vínculo con la composición y la escena artística de Mar del Plata.
El cantautor marplatense lanza su primer trabajo discográfico, disponible en todas las plataformas, con un recorrido por el folk, la balada pop y la canción de autor.
En febrero de 2017 el cantante habló de su último disco y contó que pasó 20 años muy difíciles por problemas financieros. Y reconoció que ya se había "dado el gusto de hacer todo".