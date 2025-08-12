El disco es un viaje íntimo que explora géneros como el folk, la balada pop y la canción de autor, con la introspección y la conexión con la naturaleza como ejes centrales de su propuesta artística.

Entre sus 8 canciones hay temas inéditos y nuevas versiones de composiciones de su primer EP, Espejo, regrabadas con una sensibilidad renovada. “La vulnerabilidad es mi mayor fortaleza”, afirma Punter, que apuesta por una estética atemporal y alejada de modas pasajeras.

El proyecto también se apoya en una identidad visual cuidada, que el artista define como “melancolía cálida”: una reflexión más que tristeza, vinculada con la inmensidad del paisaje y la calidez de lo íntimo. Esta estética se plasma en los visualizers que acompañan cada canción, filmados con luz natural o cálida de tarde, uso de sombras para un efecto dramático y tonos terrosos en la postproducción, logrando una impronta cinematográfica.

Con Un Punto de Partida, Ian Punter se presenta formalmente como solista, prometiendo autenticidad en cada nota y una conexión honesta con su público. Un debut que invita a una escucha atenta y que busca convertirse en un puente emocional entre artista y oyentes.

