La futbolista marplatense Milagros Menéndez pasó por Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de coronarse campeona el pasado fin de semana con el Santos de Brasil de la Copa Paulista Femenina.

El equipo que integra la jugadora surgida en Urquiza cayó en la ida con Bragantino por una diferencia de tres goles pero supo igualar las acciones en la vuelta para forzar los penales y dar la vuelta tras el 4-3. “Para un jugador de fútbol siempre es lindo campeonar y nada más lindo para mí, aún haciéndolo acá en Brasil. Perdimos cuatro a uno y teníemos que hacer tres goles para empatar. En el primer tiempo metimos los tres goles, fue muy loco. Así que nada, fuimos a penales y ahí pudimos ganar porque nuestra arquera pudo brillar en el último penal y atajarlo”, subrayó.

Menéndez arribó a la institución brasileña en febrero de este año explicó que es una experiencia “totalmente distinta”. “Me encontré con un club muy grande, estructuralmente muy bueno. La verdad que yo que estuve jugando también en Europa pero me sorprendió mucho como es el fútbol acá en Brasil, la verdad que me encantó, muy bueno y muy competitivo también”, contó.

En este sentido comentó que el año incluye dos torneos Paulistas y el Brasileirão por lo que cada tres días disputa un partido y no se acostumbra a los días libres. “Yo venía de jugar en Racing y estaba acostumbrada a jugar cada una semana. Para jugar acá cada tres días, obviamente que hicimos una pretemporada súper fuerte y tuvimos un receso en julio que también nos fuimos a un predio, hacer una intertemporada”, relató.

En cuanto a su rendimiento personal y los minutos disputados dijo: “Fue como un ascensor, porque tuvimos cambios de muchos técnicos acá en Brasil. No ganas dos partidos seguidos y te cambian de técnico, es muy exigente. Cuestión que tuvimos cuatro técnicos y obviamente que cuesta como jugador amoldarse a cada idea de juego. Me han puesto por derecha, después me han puesto por el centro, pero si tuve minutos pero no quizás lo que de verdad quería. En sí me voy contenta porque todo es aprendizaje”.

Además, se refirió al crecimiento de la disciplina en el país de origen y agregó: “Argentina da un paso y alrededor del mundo dan dos pasos, entonces cada vez la brecha es más, más larga, pero va mejorando un montón. El torneo también mejoró bastante. Y eso tiene que pasar en un país campeón del mundo”.

Finalmente, habló sobre su futuro y explicó que si bien debe retornar a Racing por el préstamo, aún no se encuentra definido y deberá a esperar a mediados de diciembre, cuando culmine el último torneo del año.