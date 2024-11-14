Milagros Menéndez: "Me sorprendió mucho como es el fútbol en Brasil, muy competitivo"
La marplatense actual Santos habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de ser campeona de la Copa Paulista Femenina.
La marplatense actual Santos habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de ser campeona de la Copa Paulista Femenina.
La futbolista marplatense que participó del último Mundial femenino aseguró en conferencia de prensa que rechazó una propuesta para jugar en Brasil: "A la vuelta me quedaba sin nada", dijo "Mili" Menéndez.
Tras el milagroso empate del miércoles ante Escocia, Argentina esperaba y necesitaba que empataran Camerún-Nueva Zelanda y Chile-Tailandia pero las africanas ganaron este jueves a la tarde y ya no hay chances de acceder a octavos de final.
La delantera marplatense marcó el primer tanto de la selección nacional femenina en el Mundial de Francia, que permitió igualar con Escocia 3 a 3 tras ir perdiendo 3 a 0 y mantener la chance de clasificar a los octavos de final.
El equipo nacional consiguió este lunes su primer punto en un Mundial Femenino, al igualar sin goles ante Japón, uno de los candidatos y dos veces subcampeón del mundo. La marplatense Menéndez no ingresó.