Con una recreación de lo mejor de la música nacional e internacional de los 80’s y 90’s, la banda local Metanoia se presenta como una opción para los amantes de los clásicos del pop-rock de los viejos tiempos.

Integrada por Ludmila Alvarado Esquibela (voz), Hernán Molina y Franco Medina Santangelo (guitarras), Carolina Meza (teclado), Nicolás Medina Santangelo (bajo) y Nicolás Bercovsky (batería), destacaron que el nombre del grupo surge de un término griego, que significa “un cambio profundo de mente o de corazón, una transformación radical en la forma de pensar, sentir y actuar”.

Metanoia está compitiendo actualmente en una “Batalla de Bandas” que organiza un restaurante ubicado en Castelli al 1200, donde ya superaron la primera ronda contra la talentosa banda Diente Roto.

Ahora esperan por la siguiente fase, donde el apoyo popular es vital para continuar. Por lo tanto, invitan a los melómanos de todas las edades a seguirlos a través de Instagram en @metanoia.musica.

