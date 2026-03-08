La provincia de Mendoza fue seleccionada entre las cinco regiones vitivinícolas más destacadas del mundo por la plataforma Booking.com, en un informe que resalta destinos donde el vino se combina con cultura, historia y paisajes únicos.

Ads

Según el relevamiento, el 43% de los viajeros argentinos manifestó que le gustaría probar nuevos vinos en su próximo viaje, lo que confirma que el enoturismo influye cada vez más en la elección de destinos. En ese contexto, Booking.com destacó además del destino nacional, los viñedos de Napa Valley (California; Estados Unidos), Barossa Valley (Australia), Burdeos (Francia) y Franschhoek (Cabo Occidental, Sudáfrica).

Con relación a Mendoza, destaca que con la cordillera de los Andes como telón de fondo se consolida como el principal destino vitivinícola de Sudamérica y capital mundial del Malbec. La provincia reúne más de 1500 bodegas, desde propuestas boutique hasta fincas de prestigio internacional, dedicadas a elaborar el vino insignia de la región, reconocido por su textura suave y taninos redondos.

Ads

Puede interesarte

Los visitantes pueden recorrer viñedos de montaña, participar en degustaciones y visitar cavas, además de disfrutar de la Fiesta Nacional de la Vendimia, que se realiza a comienzos de marzo. La oferta se completa con actividades de aventura, como rafting y senderismo en alta montaña con el Aconcagua como referencia, y con circuitos de aguas termales naturales.

Ads