La Selección Argentina U17 Masculina pudo terminar el Mundial de la categoría en el 10° puesto logrando superar una barrera que en los últimos años, los equipos nacionales no podían quebrar.

Dentro del plantel estuvo el marplatense Matías Dominé que tuvo una experiencia particular cerrando un ciclo de 3 años con el mismo grupo integrando selecciones y lo contó en Marca Deportiva Radio (FM 99.9): "las expectativas, desde el Sudamericano eran mejorar los últimos puestos que había tenido Argentina que no superaban el 11° lugar. Cuando nos tocó estar en el torneo, le ganamos a Italia y las expectativas fueron subiendo, queríamos estar entre los 8 mejores pero no se nos dio por poco".

Lo cierto es que pudieron hacer un buen torneo y batallar contra equipos de distintas características: "nos encontramos con una realidad distinta, pensamos que íbamos a estar muy por debajo de otros equipos, pero surgió el carácter argentino que pudo suplir eso que nos falta. Competimos en todos los partidos que jugamos salvo Turquía y Francia. Las sensaciones fueron muy buenas, el entrenador Leo Gutiérrez nos decía que en la camada U17 donde había jugado él, perdían por 40 o 50 con Francia y nosotros íbamos 10 abajo haciendo un partidazo", comparó el hijo de Eduardo, otra de las leyendas del básquet argentino.

Jugar con la camiseta de Argentina, no es algo nuevo para él, pero no deja de ser un hecho significativo: "es muy fuerte, es impactante, intenté disfrutar cada momento y cada partido porque es lo que soñas, lo que te imaginas desde muy chiquito. He aprendido muchas cosas de básquet, los fundamentos, las reglas, las tácticas de equipo y más allá del básquet me llevé muchas cosas como vivencia y como experiencia".

Su familia más cercana lo acompañó, se fue hasta Turquía para estar alentándolo al borde de la cancha; algo que sólo tuvieron unos pocos privilegiados: "estaba mi familia y la de un par de jugadores más, vivir esa experiencia junto a ellos es muy hermoso porque es una sensación de seguridad y apoyo incondicional que lo sentí mucho. Mi viejo está todo el tiempo queriéndome ayudar pero siempre me dice que son cosas que a él le pasaron y a mi me pasan las mismas cosas, eso le impacta mucho".

LA EXPERIENCIA EN QUILMES

Antes del Mundial, pudo participar de la Liga Federal con el equipo "cervecero" y fue una valiosa experiencia: "creo que fue lo mejor para mi edad y para lo que yo necesitaba. Más juego físico y más roce, es muy distinto lo que se juega en el Federal que en Liga Argentina. Era la primera Liga completa que jugaba y me vino muy bien para jugar más físico y darme cuenta de lo que faltaba".

Matías Dominé con el aro en la mira (Foto: Prensa Quilmes)

Empezaron con dudas, pero se fueron afirmando con el correr de la competencia que era lo importante: "fue hermoso para el grupo completo, nos costó entender que íbamos a perder porque somos muy competitivos pero cuando dimos el click de saber que no teníamos la presión de ganar, nos liberamos y empezamos a jugar más en equipo. Se formó un vínculo hermoso que nos llevó a competir y jugar partidos de alta calidad. Fue muy enriquecedor desde todo punto de vista".

Si bien llegó hace pocas horas a la ciudad, no para porque tiene por delante otros desafíos en los inmediato: "ahora se viene el provincial U17 y me preparo para la liga local y tratar de ganarme un lugar en la Liga Argentina".