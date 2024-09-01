Prome citado para el Mundial U17

El cuerpo técnico que conduce Leo Gutiérrez dio a conocer la lista de 12 jugadores que representarán a nuestro país en el Mundial de la categoría, que se disputará desde el 2 de julio en Málaga. Por la lesión de uno de los jugadores designados, fue llamado como su reemplazante el marplatense Tiziano