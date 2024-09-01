Del Coto subcampeón del mundo con Argentina
El marplatense Brais Del Coto formó parte del Seleccionado Argentino que hizo un gran Mundial U17 en Bulgaria y se coronó subcampeón del mundo.
El marplatense Brais Del Coto formó parte del Seleccionado Argentino que hizo un gran Mundial U17 en Bulgaria y se coronó subcampeón del mundo.
El marplatense anotó un triple clave en el triunfo ante Italia por 83-79 para abrir el Mundial U17 de Turquía.
Matías Dominé viajará el próximo martes a Italia donde la Pre-Selección U17 preparará el Mundial de Turquía. También fue citado Martín Chapero de Peñarol.
En su mejor partido en el torneo, Argentina cayó ante un efectivo rival por 91-80. Juan Bocca fue el goleador con 23 puntos. Los chicos cerrarán su participación este domingo con el duelo por el 11º puesto. El marplatense Tiziano Prome aportó 4 puntos y 2 rebotes.
Con un festival ofensivo, los de Leo Gutiérrez se impusieron por 80-66. Fueron intensos en defensa, se pasaron la pelota y gozaron de alta efectividad de tres puntos. Sinigoj, el más destacado con 20 puntos y el marplatense Tiziano Prome anotó 6.
La U17 tuvo un gran arranque y presentó batalla pero no pudo ante el elenco europeo que se impuso por 69-55. Giovannetti fue el goleador. El viernes ante Japón, en el inicio del camino hacia el 9no puesto. El marplatense Tiziano Prome aportó dos puntos en 11 minutos en cancha.
Fue derrota por 86-50 ante un equipo australiano que fue claramente superior en ambos costados de la cancha. Los chicos nuevamente sufrieron de la baja efectividad. El miércoles comienzan los octavos de final. El marplatense Tiziano Prome anotó 4 puntos en casi 19 minutos de juego.
El elenco nacional superó a Egipto por 59-50 por la primera fecha del certamen internacional que se disputa en Málaga. Lucas Giovannetti, con 22 puntos, fue la gran figura. El marplatense Tiziano Prome estuvo más de 9 minutos en cancha aportando 1 unidad. Este domingo, 10.30hs ante Polonia.
El cuerpo técnico que conduce Leo Gutiérrez dio a conocer la lista de 12 jugadores que representarán a nuestro país en el Mundial de la categoría, que se disputará desde el 2 de julio en Málaga. Por la lesión de uno de los jugadores designados, fue llamado como su reemplazante el marplatense Tiziano