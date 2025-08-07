Mateo Rinaldi fue transferido al Danubio Fútbol Club, equipo que compite en la Primera División del fútbol uruguayo. La operación se selló este miércoles y fue anunciada oficialmente por Kimberley a través de sus redes sociales.

El defensor llegó al ”Dragón” en 2023 y rápidamente se convirtió en una de las piezas fundamentales del equipo. Su paso quedó marcado por haber sido protagonista de uno de los momentos más importantes de la historia reciente: el ascenso al Torneo Federal A en Sarandí. En total, jugó 63 partidos y convirtió 4 goles.

Desde la institución destacaron su crecimiento profesional y le dedicaron un mensaje de agradecimiento por lo aportado en este tiempo. “Te agradecemos por todo lo que nos diste y te deseamos el mayor de los éxitos en este camino que comienza”, expresaron.

Con este traspaso, Rinaldi afrontará un nuevo desafío en el fútbol profesional, dando un salto internacional en su carrera.

