El entrenador de Kimberley U15, Mateo González Simaz, palpitó el Cuadrangular Final de la Liga Federal Formativa que se jugará en el Valentín Pérez de Mar del Plata y remarcó que “la verdad es lindo, obviamente, y después mucha ansiedad, querer jugar todo, queremos hacer todo lo mejor posible, pero obviamente un proceso muy lindo todo”.

Reconoció que aún no dimensionan del todo el logro alcanzado: “todavía, como es todo tan reciente y seguimos en competencia, no terminamos de dimensionar, lo histórico que es para el club. Sabemos la responsabilidad y lo lindo que es el momento en el que estamos, la instancia a la que llegamos, pero también tratamos de afrontarlo como una etapa más, que no nos pese el nerviosismo ni la ansiedad de estar jugando la final, sino tratar de hacer lo mejor posible, lo más sereno posible, sin salir de lo que nos trajo hasta acá”.

González Simaz resaltó que “es muy lindo saber que no sólo por los chicos, sino también por la familia, por toda la gente del club que está dando una mano en todo, en lo logístico y en lo económico, están todos recontra abocados al equipo, es algo muy lindo porque significa un montón para la familia de Kimberley”.

En cuanto al camino recorrido, el DT explicó: “a la Liga Federal clasificamos por un cruce en el Provincial que fue durísimo contra Comercial de Bahía Blanca, muy lindo en el club, que trajo un montón de gente, por suerte pudimos festejar y desde ahí fueron instancias muy lindas. Nos tocó viajar, fuimos a Bahía, fuimos a La Plata, jugamos dos instancias de local por licitación y todas desafiantes para los chicos con competencia distinta a lo que están acostumbrados, pero por suerte las pudimos afrontar de la mejor manera”.

Sobre las claves del grupo, señaló: “tenemos un equipo de 13 jugadores que todos comprenden muy bien cuál es su rol dentro del equipo, sea como en el caso de Joaquín García, aportar en algunos partidos más de 35 puntos, o como otros que les toca entrar un rato, dar todo defensivamente, contagiar mucho desde afuera, entrar más de rol y quizá no tomar tantos tiros. Me parece que la clave de este equipo es que todos pudieron comprender muy bien sus virtudes y sus debilidades; las virtudes explotarlas al máximo y las debilidades tratar de esconderlas lo más posible entre todos para lograr un buen núcleo”.

El entrenador subrayó la importancia del proceso que vienen llevando adelante: “a estos chicos los tengo desde el año pasado, comenzamos ellos siendo U14 el proceso conmigo y este año lo continuamos. El año pasado de menor a mayor, terminamos jugando la final del torneo local y después pudimos seguir con la misma línea, eso fue importantísimo, poder continuar con el proceso sin tener que volver a empezar de cero. Obviamente son más grandes, cambia la categoría, cambian los físicos, cambian los estímulos de entrenamiento, pero los chicos siguen siendo lo mismo, por suerte son todos más que buenos, las familias son todas excelentes y no hay ningún problema, eso hace que obviamente sea más fácil el trabajo”.

El sábado desde las 20 jugarán la semifinal ante Alianza de Jesús María como local, en el “Valentín Pérez” buscando transformarse en protagonista de la final que jugará el ganador de ese partido el domingo a las 18, ante quien se imponga en el duelo entre Regatas de Corrientes y Comunicaciones de Mercedes.